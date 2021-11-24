Українські військові та силовики почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю

В охороні кордону застосовуватиметься авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження

На кордоні України з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами, повідомляє сьогодні Держприкордонслужба.

«Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності», – інформує пресслужба.

Як відмітив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», – зазначив він.

Перший заступник голови Держприкордонслужби додав, що її головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимуться виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.

До слова, Польща вважає, що потік мігрантів до Білорусі значно зменшився.

Раніше глава Нацполіції назвав появу «туристів» на кордоні Білорусі прощупуванням рівня захисту.

Зазначимо, Київщина готується до провокацій і посилює охорону кордону з Білоруссю. Як відомо, Україна завернула в Білорусь 15 «туристів» із Близького Сходу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що у тих областях України, які межують із Білоруссю (Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська), у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.