У Росії вибухнув пороховий завод, є загиблі та поранені (фото)

Надзвичайна подія сталася вранці 22 жовтня

Неподалік від міста Рязань у Росії в одному з виробничих приміщень заводу «Еластик», що спеціалізується на виробництві пороху, відбувся потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У результаті надзвичайної події, яка відбулася вранці 22 жовтня, загинули дев'ятеро людей, постраждали ще 16. Доля сімох людей досі невідома.

фото: Baza/Telegram

Внаслідок потужного вибуху, що зруйнував будівлю, виникла пожежа. Наразі її вже локалізували.

«Пожежа сталася в будівлі цеху в Шилівському районі. У цеху вироблявся та зберігався порох», – повідомляє російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

Попередні версії вибуху: порушення технологічного процесу через несправність обладнання або порушення процесу працівниками. Будівля вибухнула рано-вранці, коли працівники щойно заступили на роботу.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 19 жовтня, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі Києва. Під час гасіння пожежі у загальному коридорі на третьому поверсі було знайдено чоловіка без свідомості. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте врятувати його не вдалося.

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