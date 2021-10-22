У Росії вибухнув пороховий завод, є загиблі та поранені (фото)
Надзвичайна подія сталася вранці 22 жовтня
Неподалік від міста Рязань у Росії в одному з виробничих приміщень заводу «Еластик», що спеціалізується на виробництві пороху, відбувся потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.
У результаті надзвичайної події, яка відбулася вранці 22 жовтня, загинули дев'ятеро людей, постраждали ще 16. Доля сімох людей досі невідома.
Внаслідок потужного вибуху, що зруйнував будівлю, виникла пожежа. Наразі її вже локалізували.
«Пожежа сталася в будівлі цеху в Шилівському районі. У цеху вироблявся та зберігався порох», – повідомляє російське інформаційне агентство «Інтерфакс».
Попередні версії вибуху: порушення технологічного процесу через несправність обладнання або порушення процесу працівниками. Будівля вибухнула рано-вранці, коли працівники щойно заступили на роботу.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 19 жовтня, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі Києва. Під час гасіння пожежі у загальному коридорі на третьому поверсі було знайдено чоловіка без свідомості. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте врятувати його не вдалося.