Український хакер заснував кіберкримінальне угрупування у США

Засновник хакерського угрупування зник три роки тому

Міністерство юстиції США викрило міжнародне кіберкримінальне угруповання, яке існує з 2010 року і завдало за сім років матеріальних збитків на понад 530 млн доларів. По це повідомляє видання ВВС. Відзначається, що угрупування створив українець Святослав Бондаренк (в прес-релізі прокуратури його назвали Bondarkeno) та росіянин Сергій Медвєдєв, який



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Засновник хакерського угрупування зник три роки тому

Міністерство юстиції США викрило міжнародне кіберкримінальне угруповання, яке існує з 2010 року і завдало за сім років матеріальних збитків на понад 530 млн доларів. По це повідомляє видання ВВС.

Відзначається, що угрупування створив українець Святослав Бондаренк (в прес-релізі прокуратури його назвали Bondarkeno) та росіянин Сергій Медвєдєв, який зайняв місце Бондаренко після зникнення останнього у 2015 році.

Як повідомляє федеральна прокуратура штату Невада, де буде слухатися ця справа, угруповання, яке в документах суду називають Infraud Organization, планувало завдати збитків на 2,2 млрд доларів.

Наразі вже заарештовані лише 13 обвинувачених зі США, Австралії, Британії, Франції, Косово та Сербії.

«Злочинцям не вдасться сховатися за екраном комп'ютера!», - заявила головний федеральний прокурор Невади Дейл Ілісон.

Прокуратура зазначає, що члени організації мали девіз In Fraud We Trust – «Ми віримо в афери», продавали на автоматизованих торгових сайтах вкрадені реквізити кредитних карт, фінансову та банківську інформацію, шкідливі програми та інші нелегальні товари.