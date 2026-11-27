Соколов стверджує, що заробив основну частину своїх статків ще у 2008–2009 роках

Дніпровський бізнесмен Владислав Соколов, який опинився в центрі суспільної уваги після оприлюднення фотографій розкішного пентхауса з позолоченими інтер'єрами та живим крокодилом, розповів про походження своїх статків, майно родини та фінансові проблеми. Підприємець стверджує, що нині більшість його нерухомості перебуває у банківській заставі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Соколова проєкту «ХАПУГА.UA».

Звідки у Соколова гроші на розкішне життя

За словами підприємця, він займається бізнесом уже 24 роки. Основним напрямом його діяльності є торгівля металопрокатом. Соколов стверджує, що більшу частину своїх статків заробив ще у 2008–2009 роках, а ремонт приміщень, фотографії яких викликали резонанс у суспільстві, зробив близько 15 років тому.

«Якби я робив його в цей час, можливо, я зробив би інакше. Але я звик до цих інтер'єрів, мені подобається», – зазначив бізнесмен.

Соколов розповів, що фактично відповідає за комерційну діяльність підприємств «Сталь-Плюс» та «ТД Тризуб». За його словами, товарообіг першої компанії за минулий рік перевищив 1 млрд грн, а щомісяця підприємства реалізують 3–4 тис. тонн металопрокату та сплачують від 1,5 до 2 млн грн податків.

Бізнесмен також стверджує, що до 2025 року не мав прямих бюджетних контрактів і працював переважно з комерційними організаціями. За весь час діяльності, за його оцінкою, кількість клієнтів перевищила 500 компаній.

«ХАПУГА.UA» – інтерв'ю Владислава Соколова

Rolls-Royce знайомого та 17 автомобілів матері

Соколов заперечив, що є власником автомобіля Rolls-Royce, який фігурував на фотографіях, поширених у соціальних мережах. За його словами, машина належить знайомому, який дозволив йому користуватися нею на час своєї відпустки. Сам підприємець нібито сідав за кермо автомобіля лише два-три рази.

Серед автомобілів, якими користується сам Соколов, він назвав робочу Toyota та Chevrolet Corvette, на якому їздить влітку.

Бізнесмен також прокоментував інформацію про 17 транспортних засобів, зареєстрованих на його матір. За його словами, серед них лише один легковий автомобіль – Corvette. Решта – вантажівки DAF та напівпричепи, які орендує підприємство «Сталь-Плюс» для перевезення металопродукції.

Чому бізнесмен заклав навіть будинок матері

Попри розкішні інтер'єри та дорогі автомобілі, Соколов стверджує, що нині переживає серйозні фінансові труднощі. За словами підприємця, для продовження фінансування будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах Київщини йому довелося залучати банківські кредити під заставу нерухомості.

«Я вважав себе заможною людиною. Зараз я, можна сказати, волоцюга», – заявив Соколов.

За його словами, у банківській заставі перебувають квартири, офіс, виробнича база та навіть будинок, у якому проживає його матір.

Оформлення нерухомості на матір підприємець пояснив тим, що вважає її гідною володіти майном, яке він заробив. Соколов заперечив, що таким чином намагався приховати свої статки.

Крокодил за $2,5 тис., мавпа та півтораметрова мурена

Окремо Соколов розповів про своє захоплення екзотичними тваринами. За його словами, крокодила, який зробив підприємця відомим у соціальних мережах, придбали в Одесі за $2,5 тис. На той момент рептилія нібито була хвора та перебувала в неналежних умовах.

Бізнесмен здивований суспільною реакцією на утримання крокодила, адже, за його словами, вартість деяких популярних порід собак може бути навіть вищою за ціну рептилії.

Як з'ясувалося, крокодил – не єдина екзотична тварина, яку утримував Соколов. Раніше у підприємця також жили невелика мавпа-ігрунка та півтораметрова мурена. Останню не вдалося врятувати після того, як вона вистрибнула з морського акваріума.

За словами бізнесмена, доглядом за крокодилом займається окремий працівник. Рептилію годують двічі на тиждень курятиною та свіжою рибою.

Водночас Соколов не вважає екзотичних тварин показником заможності. За його словами, художній розпис на стіні офісу, для виконання якого залучали майстра з Італії, коштував у декілька разів дорожче за крокодила.

Мільярдна заборгованість та претензії щодо вартості металу

Розповідаючи про свою участь у будівництві захисних споруд на Київщині, Соколов зазначив, що його підприємства постачали металопрокат із відтермінуванням платежів, а також самостійно виконували частину будівельних робіт.

За твердженням бізнесмена, за постачання металу він отримав 255 млн грн, однак вартість фактично відвантаженої продукції значно перевищила цю суму. Сукупну заборгованість перед своїми підприємствами за матеріали та виконані роботи Соколов оцінює у понад 1 млрд грн.

Коментуючи інформацію про можливе завищення вартості металопродукції на понад 20 млн грн, підприємець заявив, що під час розрахунків, на його думку, не було враховано низку витрат, зокрема доставку матеріалів, заробітні плати працівників, податки та обслуговування банківських кредитів.

Соколов також пояснив різницю у вартості арматури в кошторисах та фактичних закупівлях. За його словами, на початку червня тонна арматури коштувала 35–36 тис. грн, тоді як зазначена в кошторисі ціна у 31 тис. грн не враховувала податок на додану вартість. На момент інтерв'ю, як стверджує підприємець, вартість арматури зросла до 48 тис. грн за тонну.

Що вилучили у Соколова під час обшуків

Бізнесмен розповів, що під час обшуків у жовтні правоохоронці вилучили майже $50 тис., які, за його словами, були особистими коштами, рушницю, телефон Vertu 2005 року випуску, а також комп'ютери та документацію підприємств.

Адвокати Соколова вже звернулися з клопотанням про повернення вилученого майна. Підприємець заявив, що готовий надавати правоохоронцям договори, накладні та інші документи, які, за його твердженням, підтверджують здійснені поставки.

Надалі Соколов має намір звернутися до суду щодо оплати виконаних робіт. Одним із головних своїх завдань він назвав відновлення ділової репутації.

Наведені підприємцем фінансові показники та відомості про походження майна потребують незалежного документального підтвердження.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про розкішний пентхаус, який пов'язують із Владиславом Соколовим. Фотографії приміщень поширилися після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. На кадрах можна було побачити позолочені інтер'єри, мармурові колони, критий басейн та тераріум із живим крокодилом. Пов'язані з підприємцем компанії постачали метал для реалізації державних підрядів загальною вартістю 1,89 млрд грн. Водночас походження показаного на фотографіях майна за бюджетні кошти правоохоронці публічно не підтверджували.

Також «Главком» розповідав про спосіб життя колишньої обраниці бізнесмена. Після розголосу історії у соціальних мережах поширилися фотографії спільного відпочинку пари за кордоном, зокрема у Мексиці та Куршевелі, а також кадри подорожей літаком у першому класі.

До слова, після резонансу навколо розкішного пентхауса Соколов оприлюднив публічне звернення, у якому розповів про фінансування будівництва захисних споруд власним коштом та заявив про заборгованість перед його підприємствами у понад 1 млрд грн.