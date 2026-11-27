Суддя Вищого антикорупційного суду Євген Крук, який входив до колегії суддів, що призначила реальний термін покарання народному депутату Сергію Лабазюку та його спільнику Денису Назімову, виклав окрему думку. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Злочин і кара нардепа Лабазюка. Нові деталі гучного вироку».

У цілому служитель Феміди погодився з вироком для Лабазюка та Назімова – сім і шість років тюрми відповідно.

Однак, за оцінкою судді Крука, нардеп Лабазюк заслуговував на суворіше покарання в частині конфіскації майна. Зокрема, у вироку зазначено, що суд застосував до компанії Лабазюка «Ю Ар Ді» штраф у розмірі 10,87 млн грн, що еквівалентно подвійному розміру незаконно одержаної вигоди, яка лежала у китайській шкатулці. При цьому Феміда відмовилася призначити додаткове покарання для обвинувачених у вигляді конфіскації майна.

«Вважаю, що з огляду на те, що Сергій Лабазюк є народним депутатом України, який з корисливих мотивів вчинив тяжкий корупційний злочин, вирок Вищого антикорупційного суду від 23 листопада 2026 у справі №991/4326/24 в частині призначеного Лабазюку покарання не відповідає принципу справедливості покарання, та вважаю, що, окрім основного покарання, йому має бути призначено додаткове покарання у виді конфіскації 1/2 (однієї другої частини) всього належного йому на праві власності майна», – йшлося в окремій думці судді Крука.

Наразі обвинувачені мають 30 днів із дня оголошення вироку для його оскарження в апеляційній інстанції.

Суддя ВАКС Євген Крук вважає, що на користь держави необхідно було стягнути половину від усього майна, яким володіє нардеп Сергій Лабазюк дані: Опендатабот

Як повідомляв «Главком», 23 листопада Вищий антикорупційний суд визнав винними народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю Ар Ді» Дениса Назімова у спробі підкупу колишнього віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова та ексголови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма. Нардепу призначили сім років позбавлення волі, а його спільнику – шість.

Згідно з вироком, Сергію Лабазюку призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Водночас ВАКС залишив чинним запобіжний захід у вигляді застави розміром 40 млн грн із покладенням процесуальних обов'язків.

Дениса Назімова засудили до шести років позбавлення волі. Для нього також залишили чинною заставу в розмірі 12 млн грн.

Під час судового засідання Назімов заперечив свою провину. Він заявив, що злочину не було, а дії Мустафи Найєма назвав провокацією, спрямованою на те, щоб спонукати його та Лабазюка до протиправних дій.

Сергій Лабазюк також не визнав своєї вини. Під час останнього слова в суді він заявив, що намагався зберегти роботу підприємства, а дії Олександра Кубракова та Мустафи Найєма назвав провокацією.