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У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У «ДНР» вантажівка російських окупантів розчавила маршрутку: багато загиблих (відео)
Відбулося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив бойовиків, із мікроавтобусом
фото скріншот відео

Причина та обставини того, що сталося, уточнюються

У «ДНР» вантажівка та мікроавтобус потрапили в ДТП, внаслідок чого загинули 16 людей. Про це з посиланням на екстрені служби повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Смертельна аварія сталася на автодорозі Шахтарськ-Торез. «Відбулося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинули 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Серед загиблих водій вантажівки. На місці ДТП працюють оперативні служби. Причина та обставини того, що сталося, уточнюються.

Нагадаємо, колишній народний депутат Верховної Ради і голова колишньої української партії «Русь єдина» Олексій Ременюк розбився під час поліцейської погоні в окупованому Сімферополі. Як повідомлялося, так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Теги: аварія вантажівки відео водій депутат партії ДТП «ДНР»

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