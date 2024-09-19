Суд відмовився змінити запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики

ВАКС підтримав позицію прокурора САП

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, він залишатиметься під вартою до 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«19 вересня 2024 року ВАКС підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжних заходів колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, викритий на корупції ексзаступник міністра енергетики Олександр Хейло у розпал війни придбав у кредит квартиру вартістю 4 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома». Повідомляється, що у 2023 році Хейло задекларував 1,49 млн грн повернення позики від громадянки Марії Хейло (ймовірно, сестра).

12 серпня 2024 року ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексзаступника Міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Заступника міністра енергетики Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

30 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ці рішення.