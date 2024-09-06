Суд продовжив Шуфричу арешт до 4 листопада

Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від забороненої «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада поточного року. Про це «Укрінформу» повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

«Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 4 листопада», – сказала вона.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

За словами Шуфрича, захист звернувся до ДБР щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних у тортурах і тиску на політика у такий спосіб.