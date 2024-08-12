Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла
У разі внесення застави на заступника міністра енергетики буде покладено обов'язки
фото: з відкритих джерел

Строк дії ухвали до 8 жовтня 2024 року

Заступника міністра енергетики  Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

Строк дії ухвали до 8 жовтня 2024 року. В разі внесення застави на заступника міністра енергетики буде покладено обов'язки.

Зокрема: 

  • здати закордонні паспорти,
  • носити електронний браслет,
  • не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Під час засідання прокурори клопотали про тримання чиновника під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.

Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим. Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. Олександра Хейла. 

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн.

Теги: енергетика суд хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд призначив Червінському заставу у дев'ять млн грн
Роману Червінському призначено заставу
15 липня, 22:30
Дональдові Трампубуло висуното федеральні обвинувачення за 37 пунктами у справі про зберігання секретних документів США в його резиденції у Флориді
Мін'юст США оскаржить рішення про закриття справи Трампа щодо секретних документів
16 липня, 08:48
«Укргідроенерго» втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії
«Укргідроенерго» повідомило, скільки часу триватиме відновлення Дніпровської ГЕС
16 липня, 12:48
Микола Божко підозрюється у відмиванні частини коштів на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі
Розкрадання 100 млн грн на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі: справу передано до суду
23 липня, 09:48
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен»
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
25 липня, 18:44
Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру
26 липня, 12:28
Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду
Ще більше світла. «Укренерго» повідомило гарні новини
29 липня, 11:01
Держава стимулює енергетичну автономію бізнесу
Для деяких українців більше не діятимуть відключення світла: рішення уряду
6 серпня, 20:08
За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля
Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики
Сьогодні, 19:32

Події в Україні

Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла
Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла
Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»
Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики
Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики
Повітряна тривога тривала менше пів години
Повітряна тривога тривала менше пів години
«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)
«Морпіхи РФ вбивають бійців ЗСУ»: «Россия-1» видала фейковий сюжет (відео)
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
47K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
26K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8810
Шикарні авто – дружині, квартири – дочці. Ексначальник Екоінспекції отримав підозру
8578
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua