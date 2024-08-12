Суд відправив під варту заступника міністра енергетики Хейла

У разі внесення застави на заступника міністра енергетики буде покладено обов'язки

Строк дії ухвали до 8 жовтня 2024 року

Заступника міністра енергетики Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

Строк дії ухвали до 8 жовтня 2024 року. В разі внесення застави на заступника міністра енергетики буде покладено обов'язки.

Зокрема:

здати закордонні паспорти,

носити електронний браслет,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Під час засідання прокурори клопотали про тримання чиновника під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави.

Адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим. Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис. Олександра Хейла.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн.