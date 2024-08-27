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Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
Покинута машина, яку за словами нардепки Бобровської, залишили у прикордонній зоні, аби нелегально покинути Україну
фото: Facebook / Solomiia Bobrovska

Бобровська також прокоментувала втечу за кордон прихильника УПЦ МП, нардепа Дмитрука: «Закон для всіх один, але для декого рівніший»

На ділянці Маяки-Паланка, транзитній дорозі, яка проходить через Молдову, чоловіки-громадяни України нерідко намагаються незаконно залишити територію країни. Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська у Facebook.

За її словами, чоловіки просто залишають свою машину край дороги і здійснюють спробу потрапити до Молдови.

«На фото ділянка Маяки-Паланка, де чоловіки умудряються кидати авто і йти в очерет. Буквально за притулком в Молдові», – вважає Соломія Бобровська.

Місце на кордоні, через яке чоловіки намагаються нелегально покинути Україну
Місце на кордоні, через яке чоловіки намагаються нелегально покинути Україну
скриншот google maps
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України фото 1
скриншот google maps

Соломія Бобровська також прокоментувала резонансну втечу за кордон прихильника Московської церкви, народного депутата Артема Дмитрука. 

«Закон для всіх один, але для декого рівніший. І найбільше обурює, що умовних військових будуть шманати на кордоні до пломб в зубах, а цілий народний депутат (і не один) просто звалив і досі публічно ніхто не сказав ЯК ТАК можна було. Щоб виїхати, наприклад, мені закордон треба отримати як мінімум офіційно 4 підписи погодження у ВРУ», – зауважила політикиня. Вона додала, що ніколи не повірить, що «Дмитрук втікав очеретом на відрізку Маяки-Паланка, або на будь якому іншому напрямку».

Нардепка вважає, що така втеча і подібні їй можуть бути або «під дозволом негласним Офісу президента, а відтак і вказівка для ДПСУ», або це відповідальність інспектора прикордонної служби, який «бере хабар, але потім поїде за ґрати, через кримінальну відповідальність». На її переконання, «звичайний прикордонник це розуміє і не бажає ризикувати».

Також Бобровська передбачає, що у Дмитрука могли бути документи на інше ім'я, однак «їх виготовити далеко не просто».

«З усією повагою до прикордонників, але пора публічно пояснювати, як перед особами, яких оголошують в розшук - розчиняється кордон і підозрювані на всіх можливих державних посадах просто зникають в Європі. Час не просто робити внутрішні ротації керівників регіональних управлінь і начальників загонів, щоб приховати від сторонніх очей – а й залучати ДБР до проведення розслідувань, високопосадовців у тому числі», - наголосила політикиня.

Соломія Бобровська додала, що зробить необхідні звернення, аби дізнатися «як цей прислужник рпц-фсб перетнув кордон».

Нагадаємо, 25 серпня, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України. Згодом через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. 

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді.

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Теги: депутат парламент розшук кордон Facebook скандал втеча документи прокурор закон хабар Артем Дмитрук

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