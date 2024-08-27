«Депутате, поверніться, і прийдіть до слідчого»: Генпрокурор звернувся до Дмитрука

Генпрокурор зауважив, що слідчі вживатимуть усіх заходів задля повернення Дмитрука в рамках закону, якщо він не зробить цього добровільно

Генеральний прокурор розкрив деталі розслідування резонансної втечі нардепа Дмитрука

Офіс Генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Про це на дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

За словами Костіна, ситуація навколо прихильника Московської церкви, депутата Дмитрука викликала багато обурення в суспільстві. Однак Костін наголосив, що його обурення даною ситуацією «навіть більше, ніж обурення суспільства».

«Перше, що я зрозумів і відчув, що коли ми бачимо відео, як прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримуть, і це успішна робота. І я думаю, чому тоді вдалося, а тут людина як по маслу перейшла державний кордон?» – зауважив генпрокурор.

Андрій Костін підкреслив, що кримінальне впровадження було розпочато з першого моменту як у прокуратурі дізнались, що Дмитрук, ймовірно, нелегально перейшов кордон. У межах впровадження прокурори, слідчі, прикордонники працюють практично цілодобово, наголосив генпрокурор.

«Ми розуміємо, що ця людина перетнула кордон не сама, їй хтось допомагав. І можливо серед тих, хто допомагав, є службові особи. Наразі ми встановили шлях, яким корстувався підозрюваний – це ділянка з так званим Придністров'ям. Ми володіємо інформацією, в якій країні перебуває ця людина, і перевіряємо, бо за нашою інформацією, він подорожує по країнах», – акцентував увагу Костін.

Генпрокурор зауважив, що слідчі вживатимуть усіх заходів задля повернення Дмитрука в рамках закону, якщо він не зробить цього добровільно. Як стало відомо, у нардепа є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати: у четвер та п'ятницю

«Шановний народний депутат, поверніться в Україну і прийдіть до сідчого», – звернувся Костін до Дмитрука.

Однак, якщо Дмитрук не з'явиться у слідчого, генеральна прокуратура має інший механізм: це звернення до суду з певним запобіжним заходом, а саме оголошення в розшук і запит на екстрадицію, пояснив Костін.

Правоохоронні органи знають, у якій країні перебуває нардеп-утікач Дмитрук.



Йому дали можливість добровільно повернутися в Україну та з'явитися на допит до п'ятниці, – генпрокурор Андрій Костін https://t.co/5cXrjf3xXO pic.twitter.com/xZbN8mvj8k — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 27, 2024

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.

Також «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».