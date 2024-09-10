Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду

Карім Хан повідомив, коли ігнорується виконання ордера на арешт, то відбувається генеральне засідання усіх держав членів Міжнародного кримінального суду

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан прокоментував відмову Монголії арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. Він розповів, що наразі це все контролюється суддями. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Що стосується Монголії, так це публічна інформація, що Путін там був. Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не співпрацювала із судом. Відповідно це все контролюється суддями. Надалі коментувати не буду. Але судді цього свідомі. Ми знаємо що відбулося», – зауважив прокурор.

Карім Хан додав, коли ігнорується виконання ордера на арешт, то відбувається генеральне засідання усіх держав членів (Підписанти Римського статуту, – «Главком») і відповідно приймається рішення.

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Згодом на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії.