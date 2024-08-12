Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики

За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля

Суддя обрала заставу в 65 млн грн.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

«Суддя ВАКС Катерина Сікора задовольнила клопотання прокурора САП і взяла під варту Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Альтернативна застава – 65 млн грн», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Із зафіксованих переданих $300 тис. хабаря знайшли 142 тисячі доларів. Ще $158 тис. наразі не знайшли.

Пилипчук під час виступу назвав все провокацією. Запевняє, що домовлявся із заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії.

У ЦПД нагадали, що про 1 гігават заявляв у своїх виступах президент Зеленський і міністр Галущенко. Експерти називали ці прогнози нереалістичними.

Також, за інформацією Центру Пилипчука хотів взяти на поруки колишній народний депутат від «ВО Свобода» Едуард Леонов. Свідчив, що зустрічався з Пилипчуком з приводу підтримки армії. За словами Леонова, Пилипчук їздив в зону бойових дій, вони створювали добровольче формування «Феміда».

Як зазначається, прокурор САП просив визначити підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн, але суддя обрала заставу в 65 млн грн.

В разі внесення застави на Пилипчука будуть покладені обовʼязки: прибувати за викликом детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт, не відлучатися за межі Києва і області та носити електронний браслет.

Нагадаємо, на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла.