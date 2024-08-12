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Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа Хейла: ВАКС взяв під варту довірену особу заступника міністра енергетики
За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля
фото: пресслужба Центру протидії корупції

Суддя обрала заставу в 65 млн грн.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

«Суддя ВАКС Катерина Сікора задовольнила клопотання прокурора САП і взяла під варту Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Альтернативна застава – 65 млн грн», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Із зафіксованих переданих $300 тис. хабаря знайшли 142 тисячі доларів. Ще $158 тис. наразі не знайшли.

Пилипчук під час виступу назвав все провокацією. Запевняє, що домовлявся із заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії.

У ЦПД нагадали, що про 1 гігават заявляв у своїх виступах президент Зеленський і міністр Галущенко. Експерти називали ці прогнози нереалістичними.

Також, за інформацією Центру Пилипчука хотів взяти на поруки колишній народний депутат від «ВО Свобода» Едуард Леонов. Свідчив, що зустрічався з Пилипчуком з приводу підтримки армії. За словами Леонова, Пилипчук їздив в зону бойових дій, вони створювали добровольче формування «Феміда».

Як зазначається, прокурор САП просив визначити підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн, але суддя обрала заставу в 65 млн грн.

В разі внесення застави на Пилипчука будуть покладені обовʼязки: прибувати за викликом детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, здати закордонний паспорт, не відлучатися за межі Києва і області та носити електронний браслет.

Нагадаємо, на хабарі у $500 тис. було затримано заступника міністра енергетики Олександра Хейла. 

Теги: Вищий адміністративний суд України енергетика хабар

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