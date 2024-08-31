«Продавчині дронів». Історія карколомного «бізнесу»

Слідство вивчає, куди полетіли американські БПЛА, куплені для бригади, якою керував ексглава Сумської ОДА

Поки вся країна збирає кошти на бойові квадрокоптери окремі чиновники та військові використовують тему дронових закупівель в інших цілях

Любителі театру добре знають п'єсу «Продавець дощу» американського драматурга Річарда Неша.

Дуже стисла суть історії: американська ферма бореться за виживання, спека знищує родинний бізнес... І в один із найспекотніших вечорів у їхні двері заходить Продавець дощу…

Простими словами – аферист.

Наша українська адаптація цієї світової класики вже готова.

Її можна назвати «Продавчині дронів».

Сюжет простий: країна веде боротьбу за виживання, і тут на порозі з'являються...

...дівчата на прізвище Любенко. Відразу троє.

Було б шикарніше, аби усі п'ятеро «постачальниць» були Любенками, але наші сценаристи недопрацювали – долучили до справи «продавчинь» і з іншими прізвищами...

Дівчата створюють іменні ресторанні ФОПи, сходу виграють тендери громад на Сумщині і... постачають вартісні американські дрони бригаді, яку (Увага!) очолював ексглава Сумської ОДА.

Успіх настільки стрімкий і вражаючий, що бізнесменки... відразу закривають ФОПи.

А вже потім з'ясовується, що

американський завод не випускав дрони під такими серійними номерами,

бригада, яка мала отримувати ці БПЛА в очі їх не бачила,

чиновники місцевих рад, які фінансували ці закупки, зізнаються, що ставили підписи про передачу БПЛА «на прохання»...

Історія карколомного бізнесу під час війни за посиланням унизу. Віталій Тараненко знайшов героїнь цієї п'єси. Усі вони досі в доброму гуморі.