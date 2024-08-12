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Корупція в Міненергетиці. Під арешт потрапило майно ексурядовця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Корупція в Міненергетиці. Під арешт потрапило майно ексурядовця
Колишній заступник міністра енергетики Олександр Хейло
фото з відкритих джерел

У 2023 році Хейло задекларував повернення від громадянки Марії Хейло, ймовірно, сестри, позики у сумі 1,49 млн грн 

Викритий на корупції ексзаступник міністра енергетики Олександр Хейло у розпал війни придбав у кредит квартиру вартістю 4 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома». 

Повідомляється, що у 2023 році Хейло задекларував 1,49 млн грн повернення позики від громадянки Марії Хейло (ймовірно, сестра).

Також Олександр Хейло у розпал війни придбав у кредит квартиру площею 133,7 кв. м у Києві за ціною 4 млн грн. Сьогодні цю нерухомість та земельну ділянку оперативно арештовано за клопотанням Національного антикорупційного бюро.

Корупція в Міненергетиці. Під арешт потрапило майно ексурядовця фото 1
Квартиру та земельну ділянку фігуранта екстрено арештовано за клопотанням Національного антикорупційного бюро
Квартиру та земельну ділянку фігуранта екстрено арештовано за клопотанням Національного антикорупційного бюро
дані: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Нагадаємо, Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пилипчука, довірену особу заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Йому визначено заставу у 65 млн грн. За даними слідства, через Пилипчука передавали гроші, які слідство називає неправомірною вигодою за рішення передати обладнання для видобутку вугілля.

Заступника міністра енергетики  Олександра Хейла відправлено під варту із заставою у 25 млн грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

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Теги: НАБУ корупція в Україні хабар арешт майно

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