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Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору
У разі доведення вини суддя може отримати довічне позбавлення волі
колаж з відкритих джерел

Очільниця Полтавського райсуду підозрюється у державній зраді

Захист голови Полтавського районного суду Лариси Богомолової, підозрюваної у державній зраді під час воєнного стану, озвучив свою версію подій, відмінну від матеріалів слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Запорізького апеляційного суду від 18 травня.

За даними досудового розслідування, у середині березня 2022 року Богомолова, будучи суддею Бердянського міського суду Запорізької області, добровільно погодилася на співпрацю зі співробітником Федеральної служби безпеки Росії. Служителька Феміди зливала відомості про розташування та переміщення військових підрозділів України; проукраїнських та проросійських суддів; допомогла ФСБ із підбором кадрів до підрозділу «министерства чрезвычайных ситуаций россии» на території Бердянська.

Слідство стверджує, що підозрювана суддя передала куратору ФСБ інформацію стосовно переміщення трьох вояків «Азова», яких знищили окупанти поблизу Маріуполя.

Разом з тим адвокат голови суду Яна Сивова заявила в апеляційному суді: інформація про «азовців», яку повідомила Лариса Богомолова співробітнику ФСБ, «є вигадкою, не містить достовірних даних, які були їй відомі, будь-які співпадіння є випадковими». Тобто захист судді по суті підтвердив факт такої розмову судді з представником ФСБ. Натомість категорично спростував версію слідства, що це була допомога у вигляді підривної діяльності проти України.

Крім цього адвокат судді наполягала, що її клієнтка, хоч і знайшла людину для роботи в «МЧС России» в окупованому Бердянську, однак не передавала особистих відомостей про кандидата співробітнику ФСБ.

Окремо захист підозрюваної повідомив про незадовільний стан здоров’я судді Богомолової. Зокрема, з 2017 року вона хворіє на онкологічне захворювання і має цукровий діабет.

З цього приводу апеляція визнала: жодних медичних довідок від медичної частини Запорізького слідчого ізолятору, де утримується суддя, не надходило. Водночас суд доручив Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби провести перевірку стану здоров’я голови Полтавського районного суду.

«З наданих суду матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування особа обґрунтовано підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», – сказано в ухвалі апеляційного суду.

Судді Ларисі Богомоловій у разі доведення вини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавленням волі.

Нагадаємо, що 5 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Полтавського районного суду Лариси Богомолової.

Згідно з рішенням Голови Верховного Суду, 5 травня 2022 року суддю Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Ларису Богомолову було відряджено до Полтавського районного суду для здійснення правосуддя.

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Теги: суддя державна зрада правосуддя війна ФСБ росія

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