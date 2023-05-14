Ідея завдати удару по легітимних цілях у Росії не зустріне опору в Україні

Будь-яка дія має ризик нарватися на протидію

Я, чомусь (і сам не знаю чому), впевнений, що ідея завдати удару по будь-яких легітимних цілях на території Росії, не зустріне опору в українському суспільстві.

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Де б і в якій формі ми не пояснили б росіянам, що будь-яка дія має ризик нарватися на протидію, це не викликало б невдоволення в українців.

Хочу зауважити, що вчорашній пілотопад у Брянській області – це результат цілком легітимного заходу ДРГ на ворожу територію та цілком легітимний удар по авіатехніці, яка збиралася мирно бомбардувати Чернігів.

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Якщо наше «заблукавше» ДРГ покладе на землю ТУшки десь у районі Оленьї, світ не здригнеться. Більше того, світ аплодуватиме.

Мені тут вчора писали, що навіть мільйонні втрати не змусять росіян зрозуміти, що не все йде за планом. Охоче ​​вірю. Але все ж таки варто спробувати пояснити.

А щодо агресивного Зеленського, який мріє підірвати нафтопровід «Дружба»...

На тлі кремлівського голуба миру наш Володя навіть на травоїдного не тягне. Тим більше, що він, по суті, має рацію: немає дружби – немає нафтопроводу.