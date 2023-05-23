Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей

Уряд допоможе регіонам і громадам, які особливо постраждали від війни

Денис Шмигаль: «Сьогодні ухвалили рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів»

На сьогоднішньому засіданні, 23 травня, Кабінет міністрів України розподілив додаткової субвенції для регіонів обсягом 588 млн грн.. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Допомагаємо регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми», – сказав він.

За словами голови уряду, зазначені 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАПів, громадських та культурних центрів.

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Як повідомлялося, вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше $ 411 млрд.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури склало перший перелік проєктів для відновлення.