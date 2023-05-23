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Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей
Уряд допоможе регіонам і громадам, які особливо постраждали від війни
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Сьогодні ухвалили рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів»

На сьогоднішньому засіданні, 23 травня, Кабінет міністрів України розподілив додаткової субвенції для регіонів обсягом 588 млн грн.. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Допомагаємо регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми», – сказав він.

За словами голови уряду, зазначені 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАПів, громадських та культурних центрів.

Як повідомлялося, вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше $ 411 млрд.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури склало перший перелік проєктів для відновлення.

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Теги: Кабмін міністр Денис Шмигаль війна

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