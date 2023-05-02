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Американські аналітики пояснили, яка мета інформаційних атак Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики пояснили, яка мета інформаційних атак Пригожина
фото з відкритих джерел

Російські джерела почали розповсюджувати ймовірний лист від міноборони Пригожину у відповідь на його інтерв’ю, у якому він погрожував вивести війська ПВК «Вагнер» із Бахмуту

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, імовірно, використовує свій авторитет у російському керівництві, щоб посилити свої зусилля з самореклами та розв’язати свої давні проблеми з міністерством оборони РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російські джерела почали розповсюджувати ймовірний лист від міноборони Пригожину у відповідь на його інтерв’ю, у якому він погрожував вивести війська ПВК «Вагнер» із Бахмуту, якщо російські військові не нададуть ПВК більше боєприпасів.

Як зазначається, у листі перераховані всі артилерійські боєприпаси та обладнання, які міноборони РФ надає «Вагнеру». Ймовірно, листа було оприлюднено, щоб завадити Пригожину використати проблему нестачі артилерії для критики міноборони, як він робив це в минулому.

У відповідь на це, Пригожин заявив, що цифр, наведених у неперевіреному документі, все ще недостатньо для того, щоб «Вагнер» виконав всі поставлені завдання. Потім Пригожин сказав, що ПВК володіє великими запасами зброї, яку він захопив у ЗСУ під час боїв за Соледар в січні 2023 року. Очільник «Вагнера» припустив, що він запропонує обміняти ці запаси зброї на ресурси, які потрібні ПВК.

В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин продовжить покладатися на свої існуючі інформаційні лінії атаки, щоб рекламувати себе та домагатися подальших привілеїв від російських військових, оскільки він зберігає реабілітоване становище серед російського керівництва.

Раніше розвідка пояснила, яка справжня роль Пригожина у війні.

Також в Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу.

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Теги: Міноборони війна Міноборони РФ військові боєприпаси ПВК Вагнера

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