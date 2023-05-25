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Коли українці почнуть навчання на винищувачах F-16? Глава Пентагону дав прогноз

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Коли українці почнуть навчання на винищувачах F-16? Глава Пентагону дав прогноз
За словами Остіна, навчання сприятимуть подальшому зміцненню та вдосконаленню можливостей українських Повітряних сил
фото з відкритих джерел

Українські пілоти мають почати навчання вже найближчими тижнями

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 можуть розпочатися вже найближчими тижнями. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на засіданні «Рамштайну» сьогодні, 25 травня. 

«Минулого тижня президент Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ми сподіваємося, що ці навчання розпочнуться найближчими тижнями», – сказав Остін.

За словами Остіна, навчання сприятимуть подальшому зміцненню та вдосконаленню можливостей українських Повітряних сил у довгостроковій перспективі. До того ж це доповнить короткострокові та середньострокові угоди з безпеки.

Голова Пентагону додав, що нові спільні зусилля посилають потужне повідомлення про єдність союзників та довгострокову відданість самообороні України.

Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України союзники мають узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусу уваги буде посилення ППО, забезпечення військових боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону озвучив головні потреби України. Ллойд Остін зазначив, що Україні необхідно зміцнити систему ППО. 

До слова, Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться наземна базова підготовка українських військових на винищувачах F-16. За даними Foreign Policy, Україна нібито готова відправити на навчання 20 військових, які вже добре володіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння курсу.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомивляв, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Теги: війна навчання пілот винищувач

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