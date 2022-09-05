Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок

ДБР оголосило підозру двом військовим

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти», – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації, оголошено підозру. Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Очевидці розповіли про пережитий жах. За словами відвідувачів, вибух спричинив паніку і всі одразу почали шукати укриття.