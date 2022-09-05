Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі
Офіс генпрокурора

ДБР оголосило підозру двом військовим

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок. В результаті пострілу постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти», – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації, оголошено підозру. Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч.2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Очевидці розповіли про пережитий жах. За словами відвідувачів, вибух спричинив паніку і всі одразу почали шукати укриття. 

Теги: Чернігів ДБР вибух військові виставка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ручний протитанковий гранатомет, який спрацював і став причиною травмувань
Вибух на виставці зброї у Чернігові: очевидці розповіли про пережитий жах
3 вересня, 21:13
Зеленський запевнив, що всі хто винні у вибуху в Чернігові будуть покарані
Винних притягнуть до відповідальності. Зеленський відреагував на вибух у Чернігові
3 вересня, 21:56
У Чернігові від вибуху постраждали діти
У Чернігові зросла кількість травмованих від вибуху
Вчора, 19:00

Кримінал

СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»
СБУ викрила жительку Рівненщини, яка прославляла «русский мир»
Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі
Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі
Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок
Вибух на виставці в Чернігові: військовий дозволив дитині натиснути на спусковий гачок
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох генералів РФ
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам
Привласнили понад 13 млрд грн «Укрнафти»: НАБУ оголосила підозру вісьмом особам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
452K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
115K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
111K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
95K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
65K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
60K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту