На Запоріжжі окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарку: є загиблі та поранені

Ворог атакував людей, коли вони отримували гуманітарну допомогу

Сьогодні, 7 вересня, близько 16.00 російські загарбники обстріляли Оріхів Запорізької області з «Градів». У результаті атаки п’ятеро людей тяжко поранені, а троє загинуло. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Приблизно о 15:40 ворог обстріляв градом двір у с.Малотокмачка Оріхівського району, по вул.Миру, 132», – написав він.

За його словами, у дворі перебувало вісім цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. «В результаті обстрілу п'ять людей тяжко поранені, їх забрала швидка, троє вбито. Обстріл продовжується», – додав Старух.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.