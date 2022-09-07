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ЗСУ зняли прапор окупантів у селі на Харківщині: яскраве відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ зняли прапор окупантів у селі на Харківщині: яскраве відео
фото скріншот відео

Воїни зняли прапор російської десантури над с.Нова Гусарівка під Балаклеєю

Українські захисники зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка, що Харківщині. Село розташоване неподалік Балаклії. Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна.

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«Воїни нашого батальйону «Дике поле» зняли червоний прапор російської десантури над с.Нова Гусарівка під Балаклеєю. Слава Україні», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником. Сьогодні користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Як відомо, Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. 

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Теги: окупація Харківщина прапор війна ЗСУ

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