Розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній. Поліція провела пів сотні обшуків

Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів

Оперативники Департамент стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у межах справи про привласнення коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Обшуки відбулися в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовували, аби привласнити кошти. Так, було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

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Слідчі дії відбувалися в чотирьох містах України: Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів та учасників злочинної групи, яких підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн. Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і шістьох підприємців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Отримані кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку.

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Правоохоронці оголосили підозри девʼятьом учасникам злочинної групи фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Слідчі оголосили девʼятьом учасникам організованої групи про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

До слова, детективи Бюро економічної безпеки викрили нафтопереробний завод у Кривому Розі, який нелегально виготовляв бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.