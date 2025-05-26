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Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок
Прокурори довели, що заступник голови Федерації профспілок України, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду
фото: Офіс генпрокурора

Заступник голови Федерації профспілок України намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду

Вищий антикорупційний суд визнав винними заступника голови Федерації профспілок України та його спільника у закінченому замаху на надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Їм призначили покарання – по чотири роки позбавлення волі кожному з конфіскацією половини всього майна. Також застосовано спеціальну конфіскацію хабаря – $150 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Медіа зауважують, що йдеться про Володимира Саєнка. За даними слідства, він намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду.

Прокурори довели, що заступник голови Федерації профспілок України, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу на більш м’який. Для цього він через довірену особу намагався передати суддям $150 тис. за скасування ними ухвали про продовження строку тримання під вартою та зміну йому запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Під час обшуку авто, у якому перевозились кошти, правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди.

Як відомо, заступника голови ФПУ спіймали на спробі надання $150 тис. хабаря ще у квітні 2023 року.  Перед цим йому повідомили про підозру у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн грн.

До слова, ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат» оголошено підозру через схему одержання надприбутків від використання державних символів.

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Теги: суд корупція в Україні корупція

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Намагався вийти з-під варти за хабар. Суд виніс вирок заступнику голови Федерації профспілок
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