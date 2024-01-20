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Виїзд до Європи за $7 тис.: заблоковано ще один канал переправлення ухилянтів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Виїзд до Європи за $7 тис.: заблоковано ще один канал переправлення ухилянтів
Правоохоронці затримали організатора та одного з учасників схеми
фото: Нацполіція

Мешканець Берегівського району організував для ухилянтів «зелений коридор» до Європи

Закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину кордону. Організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків. Ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні «коридору» до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.

17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску. 

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили $7 тис., які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

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фото: Нацполіція

Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. 

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Теги: ухилянти Закарпаття Національна поліція України кримінал

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