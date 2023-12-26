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Раніше судимий дезертир утік від мобілізації. Що вирішив суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Раніше судимий дезертир утік від мобілізації. Що вирішив суд
Суд дійшов висновків: справжня причина в ухиленні від мобілізації полягає в небажанні обвинуваченого виконувати військовий обов'язок
фото: depositphotos.com

Обвинувачений раніше брав участь в АТО

Військовозобов’язаний із Рівненщини ухилився від мобілізації, за що отримав три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього представники ТЦК та СП намагалися вручити чоловіку повістку про відправку до військової частини на 18 травня 2023 року, але той відмовився.

У суді обвинувачений спочатку пояснив: не бажає служити, бо не може залишити вдома свою матір, яка хворіє. Далі сказав, що готовий відбувати реальний термін покарання, який передбачає стаття 336 Кримінального кодексу «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації». Та попросив суд призначити мінімальний термін покарання.

Феміда проаналізувала, що військовозобов’язаний працює слюсарем-ремонтником. Має позитивну характеристику, не заброньований від мобілізації, оскільки у нього дефіцитна військово-облікова спеціальність. Крім цього, чоловік не перебуває на обліку в лікарів нарколога та психіатра.

Суд дійшов висновків: справжня причина в ухиленні від мобілізації полягає в небажанні обвинуваченого виконувати військовий обов'язок. Згідно зі статтею 65 Конституції, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Попри те, що орган пробації вважав, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції, суд мав протилежну позицію.

«Суть звільнення з випробуванням полягає в тому, що навіть без ізоляції людини буде досягнута мета покарання, що полягає не лише в карі, а й у виправленні засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень… У випадку (з обвинуваченим – «Главком») чергове призначення іспитового терміну призведе не до виправлення і досягнення мети покарання, а розвине відчуття безкарності за ухилення від виконання обов`язку за статтею 65 Конституції», – наголосив суд.

Крім цього, з’ясувалося: у 2016 році обвинувачений отримав вирок за самовільне залишення військової служби – два роки тюрми, які суд замінив на рік іспитового терміну. У серпні 2014 року його було мобілізовано під час проведення Антитерористичної операції на сході України. Пробувши два місяці у військовій частині, мешканець Рівненщини дезертирував і рік провів удома. Наприкінці 2015-го він знову повернувся до військової частини, але в лютому 2016 року його було звільнено з військової служби у запас.

Як відомо, в Україні триває 671-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Раніше переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: росія суд війна військові мобілізація Рівненщина вирок ухилянти

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