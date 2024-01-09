Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів

За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку

За результатами комплексних заходів у різних регіонах нашої країни Служба безпеки України затримала організаторів каналу переправлення ухилянтів. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

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Організатором однієї зі схем виявився колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до $10 тис. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

Ухилянтам допомагав ексрадник президента-втікача Фото: СБУ

Відтак у Києві вдалось нейтралізувати злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

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«На чолі угруповання був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача.

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі «Шлях» як водіїв закордонних рейсів», – йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, на Закарпатті викрили посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Надалі клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як «списані» з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди.

На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону. За гроші вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні стежки.

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Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

«За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру, двоє з них уже перебувають під вартою. Тривають розслідування. Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій та притягнення до відповідальності самих ухилянтів», – зазначають в СБУ.

МВС назвало кількість кримінальних проваджень, відкритих проти ухилянтів.