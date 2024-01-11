Прикордонники витягли з річки чоловіка, який плив до Молдови

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення

Прикордонники витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що 35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Плавця, який почав долати дистанцію до берега суміжної держави, вчасно виявив прикордонний наряд. Щоб запобігти правопорушенню та нещасному випадку, вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води. Його одразу доставили у підрозділ, де обігріли та напоїли чаєм», – йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки.

До слова, за результатами комплексних заходів у різних регіонах нашої країни Служба безпеки України затримала організаторів каналу переправлення ухилянтів. Організатором однієї зі схем виявився колишній радник глави адміністрації Януковича.