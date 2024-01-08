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Чи можливо фінансово обмежити ухилянтів? Нацбанк дав відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можливо фінансово обмежити ухилянтів? Нацбанк дав відповідь
Банківська інформація щодо українців може розкриватися тільки в окремих випадках
фото з відкритих джерел

Існцюче законодавство не дозволяє обмежити ухилянтів у фінансах

В рамках законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, неможливо. Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі «Ми – Україна».

«Інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, в більшості випадків – за рішенням суду. Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого законодавства», – повідомила вона.

Рожкова також висловила сподівання, що до фінансового обмеження ситуація в країні не дійде. Заступниця голови НБУ додала, що, на її думку, не слід вдаватися до фінансових репресій, а «задіяти інші механізми».

До слова, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було порушено близько 9 тисяч кримінальних справ стосовно ухилення від мобілізації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нагадаємо, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

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Теги: Україна Катерина Рожкова Нацбанк ухилянти

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