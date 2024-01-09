Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як зазначають правоохоронці, суддя за хабар ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації

Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну. Про це інформує Служба безпеки України.

Як зазначає слідство, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних».

«Схема полягала в тому, що за неправомірну вигоду в суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами правоохоронців, для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

7 фото
На весь екран
Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці уточнюють, що масштабну корупційну схему вдалося ліквідувати в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області.

За даними слідства, за $3,5 тис. у суді ухвалювали рішення, які давали змогу чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Щоб знайти ухильників, фігуранти розміщували відповідні оголошення в соцмережах Instagram і Facebook.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

До слова, в Україні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міністерстві оборони. Над цим активно працюють у відомстві.

Читайте також: Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
Теги: кримінал СБУ Одеса суддя ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує людей в армію
Цю війну не пересидиш. Перспективи для українців
30 грудня, 2023, 19:09
Мазурашу заявив, що кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в чинній редакції є «неадекватною»
Нардеп Мазурашу вигадав нове покарання для ухилянтів: опубліковано законопроєкт
2 сiчня, 15:07
Банківська інформація щодо українців може розкриватися тільки в окремих випадках
Чи можливо фінансово обмежити ухилянтів? Нацбанк дав відповідь
Вчора, 08:21
Доповідач у резонансній справі, суддя Сергій Головатий у далекому 2010 році голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України
Гріх судді Головатого. Хто поставить крапку в історичній державній зраді? Правосуддя
11 грудня, 2023, 10:00
У Київському апеляційному суді скандал – чотрирьох суддів підозрюють в отриманні хабаря
«Випийте і за моє здоров’я». Як судді Київського апеляційного суду ділили хабар правосуддя
18 грудня, 2023, 13:30
СБУ відповіла на звинувачення Ілона Маска
СБУ відреагувала на закиди Ілона Маска про заарештованого іноземного блогера
10 грудня, 2023, 13:46
В обвинуваченого на утриманні є троє дітей, двоє з них неповнолітні
Раніше судимий «Свідок Єгови» став ухилянтом. Суд знову відправив його за ґрати
17 грудня, 2023, 10:07
СБУ оперативно затримала коригувальника російських ракет
Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
23 грудня, 2023, 10:39
Згідно з отриманою інформацією під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію
Справа Дубінського: Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт
Сьогодні, 10:28

Новини

На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
На Одещині вітер повалив вітрогенератор (відео)
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
39K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
33K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
21K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву
17K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
9326
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua