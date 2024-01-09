На Одещині СБУ затримала суддю, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів

Як зазначають правоохоронці, суддя за хабар ухвалював рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації

Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали військовозобов’язаним чоловікам покинути Україну. Про це інформує Служба безпеки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає слідство, злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних».

«Схема полягала в тому, що за неправомірну вигоду в суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, за словами правоохоронців, для реалізації «схеми» фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

7 фото На весь екран











Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці уточнюють, що масштабну корупційну схему вдалося ліквідувати в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області.

За даними слідства, за $3,5 тис. у суді ухвалювали рішення, які давали змогу чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Щоб знайти ухильників, фігуранти розміщували відповідні оголошення в соцмережах Instagram і Facebook.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині.

До слова, в Україні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міністерстві оборони. Над цим активно працюють у відомстві.