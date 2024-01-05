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Скільки кримінальних проваджень відкрито проти ухилянтів: МВС назвало цифру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки кримінальних проваджень відкрито проти ухилянтів: МВС назвало цифру
До суду скеровано менше третини від усієї кількості кримінальних проваджень
фото: Держприкордонна служба

За весь час війни порушено тисячі кримінальних справ 

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було порушено близько 9 тисяч кримінальних справ стосовно ухилення від мобілізації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито – Ред.). 2600 таких матеріалів скеровано до суду», – зазначив Клименко.

Міністр додав, що правоохоронні органи виконують свої обов'язки згідно із законодавством – це стаття 336 Кримінального кодексу України.

До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

Читайте також: Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Теги: міністр Ігор Клименко ухилянти

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