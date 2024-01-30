Прикрився Богом, щоби не воювати. Ухилянт, який назвався свідком Єгови, сідає у тюрму

Обвинуваченого судили за двома статтями Кримінального кодексу

На Хмельниччині 29-річного безробітного визнано винним в ухиленні від мобілізації та в незаконному проникненні у приміщення бару. Суд призначив йому три роки позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, 4 серпня, під час комендантської години (о 4 ранку), обвинувачений проник усередину бару «Сакура», у місті Полонне. Через деякий час у цьому ж приміщенні його виявили правоохоронці.

Того ж дня обвинувачений успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Представники ТЦК видали йому бойову повістку для відправки до військової частини. Однак громадянин проігнорував її і не прибув у визначену дату до пункту збору. Після цього він отримав ще дві повістки, але не з’явився.

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У суді обвинувачений вину визнав. Розповів, що заліз у приміщення бару, бо хотів знайти там їжу. Того вечора він посварився з дівчиною, через це вжив спиртне і захотів їсти. Повістки дійсно отримував, але відмовляється йти вбивати людей, оскільки це забороняє його віра.

Суд робив запит до Релігійного центру Свідків Єгови в Україні стосовно приналежності обвинуваченого до цієї організації. Там відповіли: з жовтня 2014 обвинувачений був неохрещеним вісником Свідків Єгови, однак з березня 2015 року ним більше не є.

«Ухиляючись від призову на військову службу під час мобілізації, обвинувачений як громадянин України, маючи такий обов`язок, при цьому «пояснюючи» своє небажання вірою в Бога, нівелює важливість виконаного обов`язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов`язок із захисту Вітчизни на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов`язків», – йдеться у вироку.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

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Як відомо, в Україні триває 675-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.