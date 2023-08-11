Військком із Одещини отримав чотири протоколи про корупцію

Порушник незаконно збагатився на майже майже 210 тис. грн

Начальник одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Одеській області отримав чотири протоколи про корупцію. Військком паралельно керував кількома житлово-сервісними центрами та незаконно отримував додаткову зарплатню. Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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«Посадовець порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурант, окрім основного місця роботи, перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.

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Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (порушення обмежень за сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності) КУпАП передбачено адміністративну відповідальність – штраф від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

Нагадаємо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Нацполіція вже затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову.

Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі повідомлено про підозру 21 особі.