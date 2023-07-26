Перевірка військкоматів в Україні. Підозри отримали понад 20 осіб

Міноборони отримало понад 2300 звернень від громадян про порушення під час роботи військкоматів

Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі повідомлено про підозру 21 особі. Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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«Повідомлено про підозру 21 особі. Вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб спрямовано до суду», – розповів Павлюк.

Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.

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«Аналізується все – досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті цифровізація роботи центрів комплектування», – зазначив заступник міністра оборони.

Крім того, як зазначив Павлюк, прийнято вже понад 2300 звернень від громадян.

«Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП – від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально», – додав Павлюк.

Куди звертатись?

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, треба повідомляти Міноборони за цими контактами:

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за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

на електронну пошту [email protected];

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що Нацполіція затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову.