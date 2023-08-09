Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»

Ексміністр інфраструктури й ексголова «Нафтогазу» похизувалися кількістю томів матеріалів слідства

Учора колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський отримав повідомлення від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про те, що досудове розслідування в його справі завершено. Він отримав доступ до 180 томів матеріалів слідства. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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«Нічого нового в результаті за минулі шість місяців не виявлено: ніякої персональної вигоди, ніяких нових фігурантів не зʼявилося, не видно потерпілих сторін, тільки сума збитку збільшена до майже 50м дол. Починається новий етап в моїй справі. 180 томів. Так, я не помилився. 180», – написав Пивоварський.

За його словами, детективи НАБУ побажали йому успіхів і сказали «до побачення».

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«Ну, хоч не «до нових зустрічей». Вони свою частину закінчили. Тепер починається робота прокурора САП. Уявляю, як мої юристи зараз сидять, пʼють шампанське і думають: «як добре, 180 томів, скільки часу піде, який бюджет!», – зіронізував ексміністр інфраструктури.

фото: скриншот

На його пост і згадку про 180 томів уже відповів колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, проти якого також ведеться антикорупційне розслідування.

«В мене 90, але ще плюс десятки гігабайт в цифровому вигляді», – розповів він.

фото: скриншот

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури та його колишній перший заступник отримали підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн дол. За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником, який тоді був також головою Тарифної ради Мінінфраструктури, забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із держпідприємством «Адміністрація морських портів України» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). При цьому за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

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У березні Вищий антикорупційний суд обрав для Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

Також повідомлялося, що слідчі НАБУ та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними.