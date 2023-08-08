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Росіяни в істериці закликають бити ракетами по українським call-центрам

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни в істериці закликають бити ракетами по українським call-центрам
Депутат Сергій Миронов стверджує, що українці нібито погрозами вимагають росіян здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Депутат Держдуми звинувачує працівників українських call-центрів у тому, що вони «змушують росіян підпалювати військкомати»

Російські депутати скаржаться, що «телефонні шахраї з України» змушують росіян влаштовувати диверсії і теракти, зокрема підпалювати військкомати. У зв’язку з цим керівник партії «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов закликав міністра оборони Росії Сергія Шойгу вдарити по українським call-центрам. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Аферисти починають розмову з потерпілими, використовуючи стандартні прийоми: повідомляють про нібито підозрілі перекази з їхнього банківського рахунку, про спроби взяти від їхнього імені кредит або ж виступають із пропозицією допомогти правоохоронним органам зупинити злочинців. Після того як схему успішно реалізовано і ошукані люди позбавляються всіх грошей, зловмисники не зупиняються. Тепер вони намагаються штовхнути своїх жертв, які легко піддаються впливу, на злочин», – жаліються в російському МВС.

«Телефонні шахраї» пропонують спосіб повернути гроші, помститися аферистам або допомогти в їхньому затриманні, а іноді «переходять до погроз». Але яким би не був привід, все закінчується однаково: вимогою здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури. 

Серед паліїв російських військкоматів є школярі, люди похилого віку і ті, хто потрапив у «кредитну кабалу», уточнює Миронов. За його словами, когось із них залякують, а комусь обіцяють списати кредит. Ступінь психологічної обробки виявляється настільки високим, що затримані потім не можуть пояснити, чому пішли на цей крок. Миронов вважає, що українські call-центри нібито загрожують державній безпеці Росії.

За словами Миронова, визнання українських call-центрів об'єктами, що сприяють диверсійній діяльності України на території РФ, робить їх співучасниками злочинів та ставить в один ряд із підрозділами ЗСУ, які «здійснюють диверсії та теракти».

«Такі центри мають визнатися законними військовими цілями для їх поразки», – пояснив Миронов.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії за добу зафіксували понад десяток спроб підпалу військкоматів. У Можайську Московської області 31 липня затримали жінку за підозрою у підпалі військкомату. Та заявила правоохоронцям, що їй подзвонили невідомі, представившись працівниками «Ощадбанку» і налякали, що у будівлі якась людина намагається взяти на її ім'я кредит. А щоб «створити переполох» та «затримати шахрая» їй запропонували підпалити будівлю.Підпали будівель військових комісаріатів також зафіксовані у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копійську. Майже всі палії заявили, що їм дзвонили шахраї.

Теги: росія військомат пожежа шахрайство

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