Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці

Ексголова «Нафтогазу» продовжить носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив встановлені раніше обмеження колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву у справі про премії. Про це сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги - браслетом, ще на два місяці», – повідомив ексголова «Нафтогазу».

За його словами, у трансляції засідання було відмовлено через «недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів». Відсутність широкого суспільного інтересу була обґрунтована відсутністю запитів від преси.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було», – зазначив Коболєв.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Андрія Коболєва.

До слова, Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними.