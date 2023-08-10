Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Андрій Коболєв
фото: «Нафтогаз»

Ексголова «Нафтогазу» продовжить носити електронний браслет 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив встановлені раніше обмеження колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву у справі про премії. Про це сам Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги - браслетом, ще на два місяці», – повідомив ексголова «Нафтогазу».

За його словами, у трансляції засідання було відмовлено через «недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів». Відсутність широкого суспільного інтересу була обґрунтована відсутністю запитів від преси.

«Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було», – зазначив Коболєв.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Андрія Коболєва.

До слова, Держаудитслужба одноголосно вважає премії Андрія Коболєва незаконними.

Читайте також: Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
Теги: Андрій Коболєв суд корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Коболєв та Андрій Пивоварський
Антикорупційні розслідування. Коболєв та Пивоварський помірялися своїми «досягненнями»
Вчора, 08:28
Кабмін 24 березня 2023 року звільнив із посади заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського
Міністр розкрив «детективну історію», як уряд звільняв митника Черкаського
Вчора, 07:35
Митрополит Павло по дорозі з СІЗО
Екснамісника Лаври Павла випустили із СІЗО: митрополит пустив сльозу (відео)
7 серпня, 18:18

Кримінал

Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою
Поліція взялася за ексмера Рахова, який втік з України
Поліція взялася за ексмера Рахова, який втік з України
Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)
Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)
«Слуга народу» Гунько отримав підозру
«Слуга народу» Гунько отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
56K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
38K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
33K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
26K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
24K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Новини

Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Вчора, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Вчора, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту