Привласнили понад 64 млн грн на закупівлі техніки для військових. ДБР викрило схему

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та Черкасах

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Організатори штучно створювали умови для перемоги «потрібної» компанії у державних тендерах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури.

«З вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники. За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та Черкасах. Вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється.

Наразі полковнику-організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та інші можливі учасники злочину. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило нові підозри у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів у 110-й окремій механізованій бригаді. Керівництво бригади протягом кількох місяців незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували службових обовʼязків.