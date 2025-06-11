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Збитки понад $8 млн: на Дніпропетровщині фермери роками засівали танковий полігон без дозволу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Збитки понад $8 млн: на Дніпропетровщині фермери роками засівали танковий полігон без дозволу
Танковий полігон на Дніпропетровщині повернули до Міноборони після незаконного використання
фото: ДБР

Колишній військовий чиновник «не помічав» незаконного використання понад 100 гектарів полігону
 
 
 
 

Колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра повідомили про підозру – він роками не реагував на те, що фермери незаконно обробляли танковий полігон. У межах досудового розслідування землю повернули у користування Міністерству оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати.

Землі танкового полігону, які роками використовували під посіви
Землі танкового полігону, які роками використовували під посіви
фото: ДБР

Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу «не помічав» ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі. Внаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн гривень.

Наразі колишньому посадовцю, який нині обіймає іншу посаду, висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

Також працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо вже колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони та трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у тому, що вони допомогли дружині комбрига незаконно отримати майже 1,2 млн грн додаткової винагороди за фіктивну участь у бойових діях. 

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Теги: ДБР підозра

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