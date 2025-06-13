Бойові доплати за фіктивну службу: ДБР повідомило нові деталі справи 110-ї бригади

Сума збитків перевищила $5 млн грн, у схемі фігурують щонайменше семеро військових

Державне бюро розслідувань повідомило нові підозри у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів у 110-й окремій механізованій бригаді. Керівництво бригади протягом кількох місяців незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували службових обовʼязків. Про це повідомляє ДБР, передає «Главком».

За даними слідства, злочинну схему організував заступник командира бригади, якому у грудні 2024 року вже було оголошено першу підозру. У січні 2025 року правоохоронці затримали його співучасника – командира групи матеріального забезпечення.

Під час розслідування встановлено, що двоє посадовців залучили до злочинної діяльності ще п’ятьох військовослужбовців. Зокрема, до складу угруповання увійшли троє водіїв і працівник ремонтної майстерні, які не зʼявлялися на службу, однак отримували бойові надбавки, частину яких регулярно передавали керівництву бригади.

Військових за вказівкою керівництва фіктивно включали до списків відряджених у зону бойових дій, аби забезпечити підстави для додаткових виплат. Загальна сума незаконно нарахованих коштів чотирьом фігурантам схеми перевищила $5,3 млн грн.

Слідство також володіє інформацією про ще близько 50 військових, які отримували доплати за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть вивчені в межах окремого провадження.

Під час обшуків у організатора схеми правоохоронці вилучили готівку на суму майже $7 млн грн. Ці кошти вже передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Також накладено арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного.

ДБР повідомило заступнику командира бригади про нову підозру за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації;

ч. 5 ст. 191 – розтрата майна в особливо великих розмірах;

ч. 5 ст. 426-1 – перевищення влади в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби;

ч. 4 ст. 410 – викрадення вогнепальної зброї;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі;

ч. 2 ст. 129 – погроза вбивством.

Про підозру також повідомлено:

командиру групи матеріального забезпечення (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України);

чотирьом солдатам (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з січня 2024 року заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

Також «Главком» повідомляв, що ДБР викрило правоохоронця з Дніпра, який видалив понад 350 карток ухилянтів.

