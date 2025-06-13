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Махінації із працевлаштуванням водія. Президент Академії аграрних наук отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Махінації із працевлаштуванням водія. Президент Академії аграрних наук отримав підозру
Ярослав Гадзало підозрюється у махінаціях із працевлаштуванням водія
фото: latifundist.com

У червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки у фігурантів справи

Працівники ДБР повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними з відкритих джерел, Ярослав Гадзало є президентом Академії аграрних наук.

Махінації із працевлаштуванням водія. Президент Академії аграрних наук отримав підозру фото 1

ДБР зауважує, що насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств. За даними справи, у 2020 році Гадзало особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

«Внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу. Слідство розглядає дії президента НААН як пособництво у розтраті державного майна за попередньою змовою (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України)», – йдеться у заяві ДБР.

Національна академія аграрних наук України (НААН) 6 січня 2010 року отримала статус національної і була перейменовано. Академія є державною самоврядною науковою організацією і фінансується з державного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України. Самоврядність її полягає в тому, що вона самостійно визначає тематику досліджень, свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює міжнародні зв'язки.

Зокрема, у червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки у фігурантів справи. Президенту НААН повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

До слова, у серпні 2021 року слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало через отримання неправомірної вигоди

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Теги: ДБР підозра

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