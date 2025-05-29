Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади

Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих

ДБР завершило досудове розслідування щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка, який покривав знущання з військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.

«У результаті – замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання», – йдеться у повідомленні.

Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Наразі фігуранту та його захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення – після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

На цей час командир 211-ї понтонно-мостової бригади перебуває під вартою.

Як повідомлялося, 26 грудня командир одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ отримав підозру.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

17 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України та оголосили підозру її командиру.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – у них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.