На Сумщині майор заробив мільйони гривень за фіктивні відрядження на передову

Начальник відділу штабу однієї з військових частин запропонував підлеглим «легкий спосіб» заробітку

Правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, наприкінці минулого року він зібрав шістьох підлеглих і запропонував «легкий спосіб» заробітку. Начальник пообіцяв оформити документи нібито для відрядження на фронт – до Харківської області. Насправді ж усі залишались у штабі в Сумах. Попри це військові регулярно отримували бойові виплати – приблизно по 170 тис. грн на місяць.

«Але більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику. Ті, хто сумнівався, отримували погрози відправлення на справжню війну. Майор залишав собі більшу частину грошей, а підлеглим повертав лише близько 30 тис. грн. За три місяці такої «схеми» сума незаконних виплат перевищила 2,4 млн грн», – кажуть правоохоронці.

Майору оголошено підозру за статтею про перевищення влади в умовах воєнного стану. Якщо провину доведуть – йому загрожує до 12 років ув’язнення. Як запобіжний захід суд обрав заставу у 900 тис. грн.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил. За даними слідства, підозрюваний та пов’язані з ним особи набули необґрунтовані активи у вигляді земельних ділянок, квартир, житлових будинків та автомобілів. Їхня вартість на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи. Також встановили, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

До слова, поліція викрила посадовця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який, за версією слідства, за $12 тис. допомагав призовникам уникнути мобілізації.