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На Одещині посадовець міграційної служби «нажив» 83 млн при зарплаті 28 тис. гривень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одещині посадовець міграційної служби «нажив» 83 млн при зарплаті 28 тис. гривень
На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю міграційної служби
фото: ДБР

Суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець

Начальник одного з управлінь Державної міграційної служби України в Одеській області отримав підозру. Посадовець отримуючи заробітну плату 28 тис. грн в місяць зміг «нажити» майна майже на сотню мільйонів гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами НАЗК та за сприяння СБУ та ДВБ Нацполіції встановлено, що посадовець вніс недостовірні відомості до своєї декларації на суму понад 83 млн гривень. Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, службовець не задекларував:

  • житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта;
  • автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;
  • інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження – офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.

Також слідство перевіряє правомірність декларування 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, а також готівкових коштів у сумі €100 тис. та $200 тис. Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали для визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими. Наразі за матеріалами ДБР суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець.

До слова, Барський районний суд Вінницької області виніс вирок 56-річному підприємцю та депутату Барської міської ради Василю Хоменку. Його визнали винним у внесенні завідомо неправдивих відомостей до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки.

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Теги: декларація Державна міграційна служба ДБР

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