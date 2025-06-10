Справа про закупівлі «Укрзалізниці». Суд залишив під вартою нардепа Бондаря

17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції

НАБУ: Нардеп є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами «Укрзалізниці» під час держзакупівель

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою народного депутата України, який підозрюється в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції. Як передає «Главком», про це повідомив ВАКС.

Так, апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 60, 7 млн грн.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Суд не називає імені нардепа, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про чинного нардепа Віктора Бондаря.

Нагадаємо, 17 січня цього року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Віктору Бондарю. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.

24 січня суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн. Вона мала бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. У лютому суд узяв під варту чинного нардепа Віктора Бондаря, якого підозрюють у заволодіння коштами «Укрзалізниці» при закупівлі продукції на понад 140 млн грн.