Дубневич про зняття недоторканості: Я готовий відповідати



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Народний депутат України Ярослав Дубневич

«Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність», - заявив Ярослав Дубневич

Народний депутат України Ярослав Дубневич заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

«Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).