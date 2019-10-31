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    Дубневич про зняття недоторканості: Я готовий відповідати

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    Народний депутат України Ярослав Дубневич - Дубневич про зняття недоторканості: Я готовий відповідати
    Народний депутат України Ярослав Дубневич

    «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність», - заявив Ярослав Дубневич

    Народний депутат України Ярослав Дубневич заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

    «Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

    Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

    Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

    Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

    Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

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