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    Комітет Верховної Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича

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    Нардеп&nbsp;Ярослав Дубневич - Комітет Верховної Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича
    Нардеп Ярослав Дубневич

    За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича на розгляд в зал парламенту, члени комітету проголосували одноголосно

    Регламентний комітет Верховної Ради підтримав притягнення депутата Ярослава Дубневича до відповідальності перед законом.

    За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича на розгляд в зал парламенту, члени комітету проголосували одноголосно. 

    Підтримали подання на арешт Дубневича дев’ять з 11 членів комітету.

    Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.

    Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).

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