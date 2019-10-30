Комітет Верховної Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича
За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича на розгляд в зал парламенту, члени комітету проголосували одноголосно
Регламентний комітет Верховної Ради підтримав притягнення депутата Ярослава Дубневича до відповідальності перед законом.
За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича на розгляд в зал парламенту, члени комітету проголосували одноголосно.
Підтримали подання на арешт Дубневича дев’ять з 11 членів комітету.
Як повідомлялось, НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.
Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).