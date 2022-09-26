Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція показала колишній «госпіталь» окупантів в Ізюмі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція показала колишній «госпіталь» окупантів в Ізюмі (фото, відео)
Виявлений «госпіталь» під час окупації був закритим об’єктом
Нацполіція

Імпровізовані «палати» були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях, поранені лежали на підлозі

У нещодавно деокупованому місті Ізюм Харківської області слідчі та криміналісти Нацполіції оглянули приміщення, які російські загарбники використовували як госпіталь. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

«Зустріла» будівля наших спеціалістів встановленою рашистами розтяжкою, яку уміло знешкодили поліцейські вибухотехніки. Виявлений «госпіталь» під час окупації був закритим об’єктом: сюди могли потрапити лише російські військові, які отримали поранення після зустрічі з нашими захисниками», – йдеться в повідомленні.

4 фото
На весь екран

Відомо, що імпровізовані «палати» були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Зважаючи на сліди крові, поранені лежали прямо на підлозі. Саме тут, у жахливих антисанітарних умовах, їм надавали так звану медичну допомогу. Під час огляду слідчі та криміналісти виявили перев’язувальні матеріали, шприці, медпрепарати, милиці – термін придатності усіх цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. А ще – одяг зі слідами крові і б/ушне розпароване взуття.

«Усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження. І вони допоможуть встановити, хто і кого «лікував» у цьому «госпіталі», – додали в поліції.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

Читайте також:

Теги: Україна війна окупанти росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: знайдено ще два масові поховання в Ізюмі
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський
Вчора, 22:17
Десантники показали кадри, зняті з дронів
ЗСУ показали, який вигляд має Ізюм після російської навали (відео)
Вчора, 12:52
В Ізюмі завершено ексгумацію тіл на місці масових поховань
В Ізюмі завершено ексгумацію тіл на місці масових поховань, піднято 447 тіл
24 вересня, 01:53

Події в Україні

Банкова пояснила, чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію
Банкова пояснила, чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію
Влада повідомила «круту новину» з Дніпропетровщини
Влада повідомила «круту новину» з Дніпропетровщини
Поліція показала колишній «госпіталь» окупантів в Ізюмі (фото, відео)
Поліція показала колишній «госпіталь» окупантів в Ізюмі (фото, відео)
Удар по Первомайському: загинуло четверо людей (фото)
Удар по Первомайському: загинуло четверо людей (фото)
«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру
«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру
Рашисти обстріляли багатоповерхівки в Краматорську: є поранені (фото, відео)
Рашисти обстріляли багатоповерхівки в Краматорську: є поранені (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
111K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
97K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
61K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
46K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)
40K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ

Новини

П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту