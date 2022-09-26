Поліція показала колишній «госпіталь» окупантів в Ізюмі (фото, відео)

Виявлений «госпіталь» під час окупації був закритим об’єктом

Імпровізовані «палати» були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях, поранені лежали на підлозі

У нещодавно деокупованому місті Ізюм Харківської області слідчі та криміналісти Нацполіції оглянули приміщення, які російські загарбники використовували як госпіталь. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Зустріла» будівля наших спеціалістів встановленою рашистами розтяжкою, яку уміло знешкодили поліцейські вибухотехніки. Виявлений «госпіталь» під час окупації був закритим об’єктом: сюди могли потрапити лише російські військові, які отримали поранення після зустрічі з нашими захисниками», – йдеться в повідомленні.

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Відомо, що імпровізовані «палати» були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Зважаючи на сліди крові, поранені лежали прямо на підлозі. Саме тут, у жахливих антисанітарних умовах, їм надавали так звану медичну допомогу. Під час огляду слідчі та криміналісти виявили перев’язувальні матеріали, шприці, медпрепарати, милиці – термін придатності усіх цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. А ще – одяг зі слідами крові і б/ушне розпароване взуття.

«Усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження. І вони допоможуть встановити, хто і кого «лікував» у цьому «госпіталі», – додали в поліції.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).