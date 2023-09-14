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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Далекобійні крилаті ракети міняють ситуацію на нашу користь

glavcom.ua
Чорноморський флот РФ отримав ще більше побоїще, аніж коли було потоплено крейсер «Москва»
фото: ЗСУ

Удар по базі в тимчасово окупованому Севастополі – то була робота Повітряних сил України

Ну що, у нас таки є далекобійні крилаті ракети, які дуже ефективно б’ють по росіянам.

Так, Повітряні Сили уже заявили, що удар по базі в тимчасово окупованому Севастополі – то була їх робота.

Але скоріш за все це був саме «Нептун», модифікований для ударів по наземним цілям, про який раніше згадували деякі західні ЗМІ з посиланням на «джерела в Міноборони України».

(Ну хоча би тому, що у нас навряд чи є настільки багато західних ракет, щоб їх зараз вистачало не тільки на тили армії РФ, але й тепер по об'єктам ЧФ РФ також).

Там мова була про те, що наші конструктори переробили оригінальну протикорабельну ракету Р-360 від «Нептуна» так, щоб маса бойової частини виросла від 150 кг до 300 кг, дальність стрільби – від 280 км до мінімум 400 км (бо заявлялись амбіції, щоб така КР могла дістати навіть до Москви).

Масу БЧ й дальність польоту навряд чи можна збільшити без конструктивних переробок у самій ракеті, тому схоже, що й пускову установку, і шасі загалом під модифікований «Нептун» довелось переробляти взагалі.

Ймовірний зовнішній вигляд цього ракетного комплексу може ще тривалий час бути під секретом, як це є наприклад із береговими пусковими установками під «Гарпуни», які нам дали країни Заходу.

Хоча з іншої сторони, яка насправді різниця, як виглядає перероблений «Нептун», якщо цей «виріб» наочно показав свою ефективність, і сьогодні Чорноморський флот РФ отримав ще більше побоїще, аніж коли було потоплено крейсер «Москва».

Рашисти уже визнають, що в результаті нашого удару було пошкоджено великий десантний корабель «Минск» та одна із субмарин проекту «Варшавянка» – носій 4-х ракет «Калибр», які стояли в доках 13-го судноремонтного заводу.

Але ж супутникові знімки показують, що в доках того ж 13-го СРЗ стояв і більш цінний корабель – один із фрегатів проекту 11356, що може нести аж 8 ракет «Калибр». І це при тому, що окупанти в Криму зараз мають лише два кораблі цього типу, третій «застряг» в Середземному морі після 24 лютого 2022 року, тому був вимушений піти взагалі на Балтику.

На такий день ми навряд чи могли взагалі сподіватись, тому його варто як мінімум запам'ятати.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти Міноборони війна корабель ракета

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